Ny bunn for de borgerlige på måling

Miljøpartiet De Grønne (MDG) sikrer seg 13 mandater på en måling Norfakta har utført for Klassekampen og Nationen. De er dermed Norges største miljøparti. SV får 12 mandater på målingen. MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm legger vekt på at partiet har et tydelig budskap Foto: NTB scanpix