Flytter gammel bombe i Bergen

Bomben, som ble funnet fredag formiddag, er britisk og stammer fra andre verdenskrig. Den inneholder 40–45 kilo med TNT, skriver Bergens Tidende. Planen er å senke bomben under vann og slepe den ut til Kvarven, der Forsvarets minedykkerkommando skal detonere den. Når dette skal skje, er uklart.

– Forsvaret jobber med de praktiske forberedelsene, og om dette går etter planen, vil selve flyttingen være ferdig innen midnatt, opplyser politioverbetjent Eivind Hellesund i Vest politidistrikt i en epost til NTB.

Forsvaret vurderer risikoen for utilsiktet detonering som svært liten, understreker han. Han opplyser også at bomben ikke utgjør noen fare for publikum så snart den er senket under vann.

Folk som befinner seg i området, blir varslet med sms, og politipatruljer vil regulere ferdselen i området, opplyser politiet.