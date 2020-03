Folkehelseinstituttet roser barna: De er flinke til å vaske seg

De siste dagene er det meldt om smitte blant elever flere steder i landet. Noen få skoler er stengt, mens andre steder er skoleklasser bedt om å holde seg hjemme. Likevel frykter ikke overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet mye smitte blant barn.

– Sannsynligvis er ikke barn den gruppen som blir alvorlig syk, og de er sannsynligvis heller ikke viktige smittespredere, sier hun til NTB.

– Mitt inntrykk er at barn er veldig flinke til å vaske hendene sine, fortsetter Hauge.

– De er mye flinkere enn det vi var når vi var små, for de har fått det med seg fra barnehagen. Barn og ungdommer er veldig observante, og nå er det mange nye måter man hilser på hverandre, påpeker hun.

Videoer på nettet viser folk som hilser med føttene i stedet for håndtrykk for å unngå å spre smitte. Det omtales som «Wuhan shake», oppkalt etter den kinesiske byen der det nye coronaviruset først brøt ut. Andre hilser med albuene, noe som også ble brukt under utbruddet av ebolavirus i Vest-Afrika.

En video på britiske BBCs nettsider viser eksempler på de alternative hilsemåtene, og iranere som heller hilser med rumpa.