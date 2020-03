Mann (47) tiltalt for gjentatte voldtekter av mindreårig gutt

Mannen er også blant annet tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale av barn, kroppskrenkelse og ulovlig oppbevaring av narkotika.

I perioden 2012 til 2019 skal mannen ved en rekke anledninger ha voldtatt fornærmede, som er født i 1999. Han skal ha bygget opp et tillitsforhold til gutten over lengre tid. Ifølge tiltalen opptrådte mannen som bonusonkel, tok ham med på turer og ga ham materielle goder.

Flere av voldtektene skal ha skjedd i en leilighet sentralt i Oslo, og mannen skal ha utnyttet gutten mens han sov, var sterkt beruset eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg samleie.

Mannen er også tiltalt for å ha betalt gutten for sex mens han var under 18 år.

Den 47 år gamle mannen er i tillegg tiltalt for voldtekt av en annen mann i 2017.

Saken starter i Oslo tingrett 10. mars. Det er satt av seks dager til saken.