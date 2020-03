Sæterøy bekymret for økonomiske konsekvenser av publikumsnekt

– Det som skjedde i går får store økonomiske konsekvenser. Det er for tidlig å si akkurat hva det ender med, men det er ikke bra for oss, det er det ikke, sa Sæterøy til NTB i Kollen fredag.

Oslo kommune bestemte at arrangementet må gå uten publikum på grunn av faren for ytterligere spredning av koronaviruset, og alle som hadde kjøpt billett har trolig krav på å få pengene tilbake.

– Det er noe vi ser på. Jeg har ennå ikke helt oversikt, men det er ett av temaene vi har jobbet med i dag, sa Sæterøy, som har stor sympati med fortvilte billettkjøpere.

– Mange har reist lenger enn langt for å være med på folkefesten, og der er mange fortvilte mennesker som vi prøver å gi svar.

I alt som skal gjøres prøver arrangøren også å finne ut hva forsikringene dekker.

– Vi jobber med saken. Det er liten skrift i mye her, og vi prøver å finne totalbildet. Vi har det ikke ennå, og jeg kan ikke si så mye før det er på plass. Men det er klart jeg frykter konsekvensene, det er ikke tvil om det. Dette er utfordrende for oss, sa hun.

Løsninger

Midt oppe i det hele var det en overraskende blid leder som stilte til intervjuer.

– Det er bare min innstilling. Vi må finne løsninger og se til at skirennene gjennomføres på en god måte. Vi ønsker iallfall å levere et godt produkt, sa hun.

– Jeg har begynt dagen med å se på sikkerhet og rutiner, hvordan vi skal gjøre beredskapen ut fra det nye forutsetningene. Det er utfordrende å stenge en arena som Holmenkollen, og vi har diskutert med politi og beredskapsetater om hvordan vi skal forholde oss til veien og områdene utenfor arenaen, sa han.

– Alle har respondert på en god måte og prøver å finne gode løsninger på kort tid.

Ber folk være lojale

Hun er klar over at det ikke nytter å sperre av marka med folk som eventuelt installerer seg der for å få glimt av løperne.

– Vi kan bare anmode om at folk følger retningslinjene som er gitt. Vi får ikke gjort så mye mer, sa hun.

Sæterøy håper at publikumsnekten ikke går ut over Holmenkollens renommé.

– Jeg håper det ikke får stor innflytelse. Dette er en situasjon som er ekstraordinær og kommer fra et helt annet nivå, en ekstrem og helt annerledes situasjon. Jeg håper folk ser det og at de neste år kommer for å være med på folkefesten igjen, sa hun.

– Nå er sola på vei fram, og det er fantastiske forhold i arenaen. Det blir skirenn, iallfall.