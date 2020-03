16 års fengsel for drap på kvinne på Tiffani Café i Oslo

Den tiltalte erkjente straffskyld da rettssaken startet i Oslo tingrett. Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, statsadvokat Johan Øverberg, skriver VG.

– Retten er overbevist om at drapet ble begått med overlegg. Retten har ved sin vurdering lagt vekt på at tiltalte for det første hadde god tid til å tenke over hva han skulle gjøre etter å ha konstatert at fornærmede var på Tiffani. Han gjorde ikke noe forsøk på å snakke med henne første gang han så henne, heter det i dommen.

– Svært brutalt

Retten slår også fast at drapet var svært brutalt og ble begått på en forsvarsløs person. Oslo tingrett trekker blant annet fram at tiltalte tok fram en ny kniv fra sekken sin da den første ble ødelagt.

– Det er også skjerpende at det ble utført på fornærmedes arbeidsplass med flere gjester til stede. Tiltalt er dessuten tidligere dømt for mishandling over flere år av sin tidligere samboer, skriver Oslo tingrett.

Erstatning til foreldre og datter

Retten mener i utgangspunktet at straffen ikke bør være lavere enn 18 års fengsel, men mannen har fått fradrag blant annet for lang saksbehandlingstid.

52-åringen må betale kvinnens mor og far 200.000 kroner i oppreisningserstatning.

Det samme beløpet tilkjennes kvinnens datter, som var fire og et halvt år da drapet skjedde.