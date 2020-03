Pilotene vant over Babcock i tingretten

Nord-Troms tingrett konkluderer i en dommen som kom fredag, med at Babcock gjennomførte en virksomhetsoverdragelse av deler av virksomheten til selskapet Lufttransport, da de vant anbudet om å levere luftambulansetjenester, skriver iTromsø.

Overdragelsen gjaldt 91 piloter fra tidligere operatør. Babcock er idømt 745.000 kroner i sakskostnader. Selskapet har ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.

– Vi vil kontakte pilotene og drøfte situasjonen som har oppstått, men først og fremst må vi lese dommen, sier driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock.

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik kaller dommen «et stort nederlag for regjeringen, og en seier for fornuften».

– Dette er en prinsipielt viktig seier for flygerne og et nederlag for regjeringen. Regjeringen hevdet at oppdragsgiver ikke kunne stille krav om at de ansatte ble videreført til ny operatør på grunn av EØS-reglene. Det var feil, skriver hun i en epost til NTB.