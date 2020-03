Flere private viser interesse for å utdanne flyteknikere

Luftforsvaret har slitt med underskudd på flyteknikere etter at regjeringen la ned grunnutdanningen og de siste elevene ble uteksaminert i 2017.

Denne uka har Klassekampen meldt at Luftforsvaret foreslår å gjenåpne grunnutdanningen av flyteknikere, i privat regi, i samarbeid med det offentlige. Forsvarets logistikkorganisasjon søker etter private tjenester «i markedet for å dekke Luftforsvarets behov for flyteknisk grunnutdanning» på den offentlige anbudsportalen Doffin. Utdanningen skal legges til Kristiansand.

Oberst Harald Minde fratrådte før jul jobben som leder ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik, og sier til Fædrelandsvennen at han nå jobber i Agder Aviation Tech Team.

– Vi har intensjon om å svare på en RFI (request for information, journ.anm.) som Forsvaret har lagt ut på Doffin, sier Minde, men vil ikke utdype planene.

Kronprinsesse Mette-Marits bror, Espen Høiby fra OSM Aviation, er en annen som kan være aktuell, og som har snakket varmt om utdanning på Kjevik.

– Å ikke benytte ressursene som blir frigjort på Kjevik når Luftforsvarets skolesenter flytter ut, vil være en stor forsømmelse, sa han under et foredrag i Kristiansand i januar.

Det er ikke kjent om OSM Aviation vil til å svare på utlysningen på Doffin.

Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand sier til avisa at aktuelle aktører skal inviteres til et møte for å se på hvilke interesser og initiativ det er for utdanningsmuligheter på Kjevik.