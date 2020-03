Aktor vil ha 12 års fengsel for norsk tiltalt etter knivdrap i Riga

Ifølge Stavanger Aftenblad var aktor i saken svært klar i sin karakteristikk av tiltalte i sluttprosedyren torsdag.

– Det er mange funn som knuser troverdigheten til tiltalte, sa statsadvokat Folke Åmlid.

Han la ned påstand om at nordmannen dømmes til 12 års ubetinget fengsel for knivdrapet i offerets leilighet i en boligblokk i Latvias hovedstad Riga 14. april i fjor.

Blant det som er kommet fram i rettssaken, er tiltaltes påstand om at han ble angrepet og slått, men at han ikke hadde merker etter dette etterpå. Det stilles også spørsmål ved hvorfor han fjernet bevis, som offerets mobil og kniven han stakk med, hvis han handlet i nødverge. Han sier også han ønsket å komme seg vekk fra stedet, men tok seg likevel tid til å vaske og fjerne gjenstander med fingeravtrykk etter seg.

Obduksjon viser at offeret ble påført 18 kutt- og stikkskader, ikke ett stikk, slik tiltalte hevder. Tiltalte har også beskrevet offeret som en gigant, opptil 2 meter høy. 41-åringen var i realiteten 177 centimeter høy.

Forsvarer Sol Elden sa i sin sluttprosedyre at retten ikke kan utelukke 35-åringens forklaring, og la ned påstand om frifinnelse både for straff og for kravet om oppreisningserstatning.

– Det er slik at min klient er uskyldig inntil det motsatte er bevist, sa Elden.

I straffesaker har påtalemyndigheten bevisbyrden.

– Det finnes ikke motiv i denne saken utover at det var en nødvergesituasjon. Min klient følte ansvar og meldte seg derfor for politiet da han kom tilbake til Norge, minnet Elden retten om.