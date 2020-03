Trine Skei Grande kan få problemer med gjenvalg i Oslo Venstre

Bjercke har gått åpent ut i blant annet Dagbladet og bedt Grande trekke seg som partileder.

Etter at hovedstyret i Oslo Venstre torsdag kveld har valgt nominasjonskomité, er Hallstein Bjercke leder i partilederens egen valgkrets. Bjercke er også leder i Venstres bystyregruppe i Oslo. Det store spørsmålet er om Oslo Venstre vil innstille Trine Skei Grande på topp eller ikke. Hvis hun ikke innstilles der, kan hun risikere å miste stortingsplassen.

Per i dag har Oslo Venstre to representanter på Stortinget. I tillegg til Grande er utfordrer til topplassen på Oslo-lista, Ola Elvestuen, inne på Stortinget nå. Men også Guri Melby og statssekretær Grunde Kreken Almeland er mulige kandidater på topp på lista.

– Jeg er valgt til å lede nominasjonskomiteen. Det er et ansvar jeg tar på det største alvor, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at prosessen blir skikkelig og ryddig. Det første vi skal gjøre er å høre hva Oslo Venstres medlemmer mener og komiteens innstilling legges fram til høsten. Før det kommer jeg ikke til å kommentere eventuelle kandidater, sier Bjercke i en sms til TV 2.