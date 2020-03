Tidligere politiadvokat kritisk til fengsling i drapssak

I helgen ble 42-åringen funnet død i Oslo fengsel. Grønland politistasjon undersøker om mannen fikk det helsetilbudet han hadde krav på i fengselet.

Mannen er siktet for drapet på 34 år gamle Roar Engelund i Hov i Søndre Land 17. januar.

– Det er helt åpenbart at man burde ha vært føre var. Det burde ha ringt alarmklokker i minst tre sektorer, både hos politiet, helsevesenet og kriminalomsorgen , sier Haaheim til Oppland Arbeiderblad.

Kritisk til ordinær varetekt

At en siktet som soner dom på psykisk helsevern, settes i ordinær varetekt, betyr at man tar ham bort fra det medisinske behandlingsregimet. Mannen ble i fjor dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk.

– Helsetjenesten i fengselet kan ikke gi ham samme helsetilbudet. Han var en syk mann. Han ble ikke friskere av å sitte i varetektsfengsel. Dessverre endte dette fatalt, sier Haaheim som i dag er advokat i advokatfirmaet Advokateriet.

Psykisk helse

Haaheim mener at selv om varetekt i noen tilfeller er nødvendig, burde det ha vært fullt mulig å komme fram til et varetektssurrogat ved en institusjon.

Politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt skrev i en epost til avisa onsdag at det ble tatt hensyn til psykisk helse i innstillingene til varetektsfengslingen.

– Dette gjøres i samarbeid med helsevesenet. Videre er det kriminalomsorgen og helse som følger opp de som sitter i varetekt i fengselet, skrev politiadvokaten.