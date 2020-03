Krekar har sendt inn klage på utleveringsvedtaket – mener Solberg er inhabil

I februar kom vedtaket fra departementet om at Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, kan utleveres til Italia. Der ble han i fjor sommer dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Det er dette vedtaket Krekar nå har klaget på, skriver VG.

Krekars advokat, Brynjar Meling, sendte klagen 4. mars.

Her hevdes det at vedtaket om å etterkomme Italias begjæring om utlevering ikke er utøvd innenfor rammene av Norges folkerettslige forpliktelser.

Mener Solberg er inhabil

I klagen fremmes det også en innsigelse mot habiliteten til statsminister Erna Solberg.

«Solberg var fornærmet i den straffesaken mot Najmuddin Farraj Ahmad som i 2012 endte med at han ble dømt for trusler mot henne. Det anføres at denne høyst særegne relasjonen mellom regjeringens leder og Ahmad objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til Solbergs upartiskhet, uavhengig av hvor stor tillit man generelt måtte ha til statsministerens personlige integritet», står det i klagen, ifølge VG.

Lovavdelingen i Justisdepartementet foretok også en habilitetsvurdering av Solberg før vedtaket i februar. Her kom de fram til at Solberg kan være inhabil på grunn av dommen mot Krekar i 2012.

I en epost til NTB opplyser statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor at Solberg ikke vil delta i saker om mulla Krekar

– Jeg kan opplyse at statsministeren for flere uker siden besluttet at hun ikke vil delta i behandlingen av saker som berører mulla Krekar. Årsaken var at hun kan være inhabil eller nær grensen for inhabilitet. Bakgrunnen for at hun gjorde denne vurderingen var at det var ventet flere klagesaker til Kongen i statsråd knyttet til ham, skriver han.

Stiller krav

I klagen fra Krekar trekkes det også fram alternativer til utlevering, som straffeforfølgelse i Norge. Det legges også ned påstand om å enten avslå Italias utleveringsbegjæring eller å stille klare krav til landet i forbindelse med en utlevering.

På bakgrunn av klagen er det Kongen i statsråd, altså regjeringen, som tar endelig stilling til utleveringsspørsmålet.

