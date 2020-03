Riksvei 3 åpnet etter at vogntog med salpetersyre frontkolliderte i Hedmark

Politiet fikk melding klokken 22.42 onsdag kveld om at to vogntog hadde frontkollidert på riksvei 3 om lag to mil nord for Koppang i Østerdalen. Første åtte timer senere ble riksveien gjenåpnet.

Politiet opplyste at det var store mengder gods, blant annet salpetersyre fra det ene vogntoget, som skapte problemer.

– Det er snakk om tre vogntog, der to lå i samme kjøreretning. Det første har foretatt en oppbremsing for å svinge av, som førte til at vogntoget bak måtte svinge ut for å unngå å kjøre i bakparten på bilen foran. Det førte til at kjøretøyet frontkolliderte med et møtende vogntog, forteller operasjonsleder Per Solberg til NTB torsdag morgen.

Det var to førere involvert i ulykken. Den ene kom seg ut av vogntoget selv, mens den andre satt fastklemt. Politiet meldte klokka 23.48 at han var frigjort.

– Han er innlagt ved Hamar sykehus, og skal være utenfor livsfare, sier Solberg til NTB.