Studietur til Tokyo avlyst for over 1.200 NTNU-studenter

Det faglige innholdet på reisen er kansellert etter en vurdering gjort av ledelsen ved skolen. Avlysningen rammer studenter ved fire fakulteter på NTNU, ifølge avisa.

Studentene har betalt mellom 16.000 og 18.000 kroner for reisen. Det er foreløpig uklart hvor mye av pengene de vil få tilbake. Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, sier at universitetet ikke kan gi en garanti for kompensasjon, men at de jobber for at studentene skal få minst mulig økonomisk tap.

Studentene står fremdeles fritt til å reise, men det blir uten faglig innhold og på eget ansvar.

– De er i så fall ikke velkommen tilbake på campus før to uker etter at de kommer tilbake. Vi ønsker å hindre smitte, sier Kjeldstad til VG.

Verken Utenriksdepartementet eller Folkehelseinstituttet fraråder reiser til Japan som følge av utbruddet av koronavirus.