Den andre av de siktede for Sola-drapet varetektsfengslet

Ifølge Stavanger Aftenblad samtykket 23-åringen til fengslingen. Stavanger tingrett slår fast at en løslatelse «ville vært egnet til både å støte allmennhetens rettsfølelse og til å skape utrygghet i befolkningen».

Den medsiktede, også han 23 år gammel, motsatte seg videre varetekt, men ble ikke hørt i tingretten tidligere denne uken. Ingen av dem har erkjent straffskyld.

44-årige Sigbjørn Sveli ble funnet drept på Regestranden i Sola 9. desember. I tillegg til de to som er siktet for drap eller medvirkning til drap, er en 20 år gammel mann siktet for medvirkning til ran og grov frihetsberøvelse.