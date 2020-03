Hvilke kandidater blir igjen etter supertirsdagen?

De Demokratiske nominasjonsvalgene i 14 delstater i USA vil vise hvem av de gjenværende kandidatene som får mest oppslutning fra velgerne. Både senator Bernie Sanders og tidligere visepresident Joe Biden gjorde det godt under supertirsdagen, og amerikanske medier melder om tett konkurranse mellom hvilke av de to som vinner flest delegater.

California er den siste av de 14 statene som stengte avstemmingen natt til onsdag norsk tid og resultatene vil komme utover dagen.

Hastemøte om Tyrkias åpnede grense mot Europa

Justisminister Monica Mæland deltar når EUs justis- og innenriksministre samles til et hasteinnkalt møte for å diskutere flyktning- og migrantsituasjonen ved EUs yttergrense etter at Tyrkia åpnet sin side av grensen for personer som ønsker å ta seg til Europa.

Hellas har hindret 26.532 mennesker i å ta seg inn i landet fra Tyrkia i tidsrommet fra lørdag morgen til tirsdag ettermiddag.

EU-kommisjonen legger fram klimalov

EU-kommisjonen ventes onsdag å legge fram et forslag til europeisk klimalov. Loven er av tiltakene EU-kommisjonens nye president Ursula von der Leyen foreslår i «Europeisk grønn giv», det nye flaggskipet som skal sikre et utslippsnøytralt EU innen 2050.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg skal etter planen besøke Brussel samme dag.

Eiendom Norges boligprisstatistikk for februar

Eiendom Norge legger fram sin oversikt over utviklingen av boligprisene i Norge. Andelen som tror på stigende boligpriser økte fra 44 prosent i november til 58 prosent i februar, viste en måling Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) la fram i februar.

Samtidig viste undersøkelsen at stadig færre husholdninger tror på høyere boliglånsrente.

Oppdatering om koronaviruset i Norge

Ledelsen i Helsedirektoratet vil gi en oppdatert status om koronasmitten i Norge. Tirsdag var det registrert 33 smittede i Norge. I tillegg var 280 ansatte ved Ullevål sykehus satt i karantene.

Ingen av de smittede i Norge er alvorlig syke eller innlagt på sykehus.