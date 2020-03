Sanders an til å vinne California og Texas

Prognoser og foreløpige opptellinger viser at senator Bernie Sanders ligger an til å vinne Demokratenes nominasjonskamp i de to største statene California og Texas under supertirsdagen i USA.

Tidligere visepresident Joe Biden har på sin side gått på et valgras og vunnet hele åtte av de 14 delstatene som har nominasjonsvalg i dag. Konkurransen mellom de to toppkandidatene er svært tett i antall delegater de har vunnet.

32-åring falt åtte meter fra tak i Bergen

En 32 år gammel mann er fraktet til Haukeland sykehus for behandling etter å ha falt åtte meter ned fra taket på en bygård i Sandviken i Bergen. Det var under en fest at mannen gikk ut på taket hvor han falt ned på asfalten.

Han var bevisst da ambulansen hentet ham, opplyser politiet.

Bibellesing på nett økte med 20 prosent i fjor

Bibelselskapet solgte 52.000 i fjor trykte bibler og bibeldeler, en liten nedgang fra 2018 da de solgte 53.000 bibler, skriver Dagen. Generalsekretær Paul Erik Wirgenes i sier imidlertid at en gratis nettversjon av Bibelen øker stadig i popularitet.

Mange tusen får dagens bibelord på mail, sosiale medier eller SMS.

Forsvaret mangler stort antall teknikere til nye kampfly

Forsvaret mangler flyteknikere, og mangelen skal vært et k­ritisk punkt i Riksrevisjonens hemmeligstemplede rapport om de nye F-35-flyene. Det hevder Klassekampen som har snakket med en sentralt plassert kilde med innsikt i rapporten.

Ifølge avisen har Stortinget nettopp sluttbehandlet den omdiskuterte rapporten fra Riksrevisjonen som Forsvarsdepartementet ønsket å hemmeligholde, noe et flertall i kontrollkomiteen aksepterte.

Mangel på dopapir i Australia

Spredningen av koronaviruset har fått australiere til å bunkre opp toalettpapir. Det har ført til at det har blitt en mangelvare i butikkene «Down under». Australias største butikkjede Woolworth har innført restriksjoner på fire pakker toalettpapir per kunde for å sikre at flere får tilgang til produktet.

Bilder delt på sosiale medier de siste dagene viser tomme butikkhyller på flere varer, blant annet toalettpapir, pasta og hermetikk.