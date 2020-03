Stavanger-mann tiltalt for drap i Riga hevder nødverge, men fjernet bevis

35-åringen har siden han meldte seg for politiet i Oslo i april i fjor, forklart at det oppsto håndgemeng mellom de to, og at han handlet i nødverge, der 41-åringen døde som følge av skadene.

Den drepte hadde 18 kuttsår på hake, hals og bryst.

Da rettssaken mot den drapstiltalte mannen startet tirsdag, forklarte han ifølge Stavanger Aftenblad at offeret slo ham gjentatte ganger, og det var da han dro fram en kniv han nylig hadde kjøpt og forsvarte seg med den til offeret sank sammen på gulvet.

Det ble likevel stilt spørsmål ved forklaringen i retten, som hvorfor 35-åringen bare dager etter å ha blitt angrepet og slått, ikke hadde hatt eneste blåmerke på kroppen eller i hodet.

– Jeg mener absolutt at det er synlige skader her, mente drapstiltalte, og henviste til et bilde tatt fem dager etter den påståtte volden mot ham 14. april i fjor.

I retten tirsdag spurte Inger Marie Sunde, bistandsadvokaten til avdødes mor, hvorfor tiltalte etter å ha knivstukket 41-åringen vasket hendene sine, tørket over kjøkkenbordet med svamp og tok med seg offerets mobiltelefon. Mobiltelefonen og kniven kastet han senere.

– Hvorfor fjernet du bevis om det var slik at du handlet i nødverge, spurte Sunde.

– Jeg var i sjokk. Og så ville jeg jo komme meg bort fra mannen som hadde angrepet meg. Jeg ville ut, sa tiltalte.