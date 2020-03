Likestillingsombudet skal lære militære å sette strek

LDO og Forsvaret undertegnet tirsdag en avtale som innebærer at Forsvaret blant annet skal ta i bruk kurs og metoder fra kampanjen settestrek , som også har vært brukt i utelivet.

Kampanjen lister opp seks tiltak for å forebygge å håndtere trakassering, med risikokartlegging, regler for oppførsel, lederansvar og håndtering som noen av dem.

Må være forpliktende

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er klar på at arbeidet må forankres i ledelsen og oppleves som forpliktende.

– Det blir viktig at ledere på alle nivåer får systematisk opplæring av hvordan man skal forebygge seksuell trakassering, og at rutiner og retningslinjer er tilgjengelige og kommunisert til alle ansatte, sier hun.

Nedslående undersøkelse

En undersøkelse av 8.800 ansatte i Forsvaret som ble presentert 8. mars i fjor, avdekket betydelige problemer med mobbing, trakassering og integrering av kvinner. To av fem kvinner oppga at de hadde fått støtende eller upassende kommentarer om at de ikke passet til å visse typer arbeidsoppgaver.

Statsminister Erna Solberg (H) beskrev den gang resultatene i undersøkelsen som nedslående.

Ordrekultur

Nå berømmer Bjurstrøm Forsvaret for ha gjennomført undersøkelsen.

– Forsvaret har en rekke risikofaktorer ved seg som gjør at de er særlig utsatt, sier hun og trekker fram tradisjonell mannskultur, arbeid i pressede situasjoner, og det at man er tett på hverandre som eksempler.

Hun peker også på en hierarkisk ordrekultur som skaper høy terskel for å si ifra.