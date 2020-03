Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen bisettes torsdag

Etter familiens ønske har Jølstad begravelsesbyrå videreformidlet en anmodning til norske redaksjoner om å avstå fra å dekke gravferdsseremonien for Wilhelmsen.

Familiens ønsker at bisettelsen i Ris kirke blir et personlig farvel med en kjær ektefelle, pappa, svigerfar, bestefar, slektning, venn, kollega og forretningsforbindelse.

– Dette innebærer blant annet at pressen ikke vil få adgang til kirken i forbindelse med seremonien. Vi ber også om respekt for at det ikke ønskes fotografering og opptak utenfor kirken før, under og etter seremonien, heter det i meldingen.

Det vil heller ikke bli gitt kommentarer i forbindelse med begravelsen.

Wilhelm Wilhelmsen døde lørdag, 82 år gammel. Han vokste opp i Oslo og ble tidlig en del av familiebedriften som han nå var fjerdegenerasjons eier av. Han ble styreleder i Wilhelmsen-gruppen i 1992 og var aktiv i selskapet fram til dagen han døde.