Politiet oppretter sak etter Martin Linge-hendelse

– Vi oppretter sak, og har en løpende dialog med Petroleumstilsynet. Ut over dette er det ikke tatt en videre beslutning i saken, opplyser Åslaug Høgemark, som leder Nordsjø- og miljøseksjonen Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Lørdag formiddag 29. februar løsnet gangbroen mellom Martin Linge og boliginnretningen Floatel Endurance. I alt 764 personer befant seg på feltet da forbindelsen ble brutt.

To helikoptre var i sving og fløy i alt 243 personer fra Martin Linge over til flotellet. Utpå ettermiddagen meldte Equinor at situasjonen var under kontroll.

Pressekontakt Lise Andreassen Hagir i Equinor sier at gangbroen siden søndag morgen har fungert som normalt, og legger til at det er opprettet interngransking sammen med flotelleier Floatel International.

– Det var dårlig vær i området lørdag 29. februar, og vi observerte at det var mer dårlig vær på vei. Vi planla derfor å koble broen fra flotellet, etter rutinene. Før vi kom så langt kom det en bevegelse som gjorde at gangbroen selv koblet seg fra. Det er en sikkerhetsfunksjon, noe den skal gjøre ved større bevegelser, sier pressekontakten.

Martin Linge-feltet ligger nær grensen til britisk sektor i den nordlige delen av Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg.