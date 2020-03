Siktet for drapsforsøk ved Bunnpris erkjenner at han var på åstedet

En mann i 30-årene fikk alvorlige skader da han ble skutt mens han sto ved Bunnpris-butikken 5. desember i fjor. En 28 år gammel mann fra Telemark er fremdeles etterlyst av politiet, siktet for drapsforsøk, mens den andre siktede i saken, meldte seg for politiet i romjula.

Mandag forlenget Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengslingen av den ene siktede med to uker, ifølge Adresseavisen. Han erkjente ifølge fengslingskjennelsen fra mandagens rettsmøte for første gang at han faktisk hadde en rolle i skytingen: Mannen sier at han var sjåfør, og at han var på stedet da skuddene ble avfyrt. Han stakk fra stedet sammen med den andre hovedmistenkte og skjulte seg for politiet til han meldte seg den 27. desember.

Han erkjenner derimot ikke straffskyld etter siktelsen for drapsforsøk, ifølge forsvareren hans Rikke Arnesen.

Den siktede skal avhøres på nytt 11. mars. Etter det skal fengslingsvilkårene trolig vurderes på nytt.

Advokat Arnesen sier at de fortsatt ikke har tatt stilling til om de vil anke fengslingen.