Mener Manshaus kan ha blitt påvirket av menighet

– Manshaus kan ha tenkt at «dette er mennesker som er enige med meg». Ikke nødvendigvis i virkemidler og mål, men i skepsisen mot innvandrere og muslimer, sier Unge Høyre-nestleder Daniel Skjevik-Aasberg til Vårt Land.

Skjevik-Aasberg er utbryter fra en læstadiansk familie i Nordland, nærmere bestemt en gren kalt De førstefødte. Ifølge Skjevik-Aasberg er De førstefødte svært kritiske til mye, særlig til muslimer.

Phillip Manshaus skal ha begynt å gå på læstadianske samlinger etter å ha blitt introdusert for det lokale forsamlingshuset til De førstefødte på Malm av en medelev på Fosen folkehøgskole i indre Trøndelag. På samme tid oppgir medelever at Manshaus endret seg, isolerte seg og leste Bibelen.

Skjevik-Aasberg tror ikke læstadianerne er hoved­forklaringen bak radikaliseringen av Manshaus, men tror det kan ha bidratt.

– Når de treffer på feil type person, kan det være veldig skadelig og få et fatalt utfall, sier Skjevik-Aasberg.

Informasjonsansvarlig Vidar Bolle hos De førstefødte er svært uenig i at de er spesielt muslimkritiske og i at Manshaus kan ha funnet seg til rette på grunn av at han fant meningsfeller.

– Politisk ståsted når det kommer til innvandring er uinteressant for oss. Alle mennesker er like mye verdt, og vi ønsker alle velkommen uansett hudfarge og religion, sier Bolle.

– Vi kan ikke ta ansvar for enkeltpersoner sine handlinger selv om de har vært på våre åpne gudstjenester, sier Bolle.