110 av 311 ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål i corona-karantene

Bare de aller viktigste oppdragene prioriteres, opplyser medievakt Hedda Holth ved Oslo universitetssykehus.

Mandag kveld har fem ansatte ved øyeavdelingen testet positivt for koronasmitte og 43 ansatte har tatt en test med negativt resultat.

– Ut over det tester vi dem det er grunn til å teste, for eksempel folk med luftveissymptomer, sier Holth til NTB.

Øyeblikkelig hjelp



Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth har forståelse for at situasjonen er utfordrende for pasienter og ansatte ved øyeavdelingen.

– I denne uka planlegger vi kun å utføre øyeblikkelig hjelp og utvalgte prosedyrer i samarbeid med faglederne ved avdelingen, for å sikre at pasienter ikke får prognosetap i form av tapt eller redusert synsevne, sier Bjørnbeth på sykehusets nettsider.

Alle pasienter som har vært ved enheten der de fem smittede ansatte arbeider, er blitt kontaktet gjennom helgen med råd om karantene, opplyser sykehuset. Ingen av de andre som var pasienter ved øyeavdelingen i forrige uke trenger nå å ta særskilte forholdsregler. De vil likevel bli kontaktet i løpet av de nærmeste dagene.

25 smittet



Det siste døgnet er det bekreftet seks nye tilfeller av koronaviruset i Norge. Totalt er 25 personer smittet med viruset her til lands.

Ingen av dem er alvorlig syke, og ingen er innlagt på sykehus, opplyser overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Siri Helene Hauge.

– Alle er i hjemmene sine og er isolert, sier Hauge.

På kort sikt er det ventet at det vil komme flere tilfeller, ifølge Hauge.

12 av tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. De seks nye tilfellene har alle tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet.

