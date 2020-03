– Folk lurer seg til coronatester

Flere bekymrede innbyggere krever å bli testet for det nye coronaviruset uten å oppfylle kravene til å bli testet, skriver Tønsbergs Blad. Ifølge avdelingsoverlege Bhupinder Jassal ved legevakten i Tønsberg endrer folk historie når de blir konfrontert med hvem som har rett til å bli undersøkt.

– Enkelte pasienter har sagt at de var i Frankrike, og når de blir avvist for testing endrer de sin historie ved neste kontakt og hevder at de har vært i Nord-Italia og krever å bli testet.

Fastlegene gir etter

Det er fastlegene som i flere tilfeller gir etter, ifølge Jassal.

– Det er et problem at fastlegene ikke er nøye med å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer til punkt og prikke, sier han.

Han forteller at det er veldig begrenset med beskyttelsesutstyr og prøvemateriell.

Knapp ressurs

Folkehelseinstituttet presiserte under sin pressekonferanse mandag kveld at det foreløpig er nok tester på lager i Norge.

På spørsmål fra VG oppfordret overlege Siri Helene Hauge likevel folk til å begrense bruken.

– Vi ber folk holde seg til de testkriteriene som er gitt og ikke testes dersom de ikke er syke eller ikke har vært i områdene med smitte. Det er en knapp ressurs, så vi må være varsomme, sa Hauge.