Kongeparet på statsbesøk i Jordan

Det norske kongeparet innleder sitt statsbesøk i Jordan mandag. Første punkt på programmet er offisiell velkomstseremoni i hovedstaden Amman mandag morgen, hvor det norske kongeparet blir tatt imot av kong Abdullah og dronning Rania.

Statsbesøket i Jordan varer fram til onsdag.

Fengslingsmøte for terrortiltalte Phillip Manshaus.

Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus skal framstilles for nytt fengslingsmøte i Oslo tingrett. 22-åringen er tiltalt for drap og terrorhandling etter drapet på stesøsteren og angrepet i Al-Noor-moskeen i august i fjor.

Rettssaken mot Manshaus starter torsdag 7. mai og varer til 26. mai.

Helsedirektoratet informerer om koronavirus-situasjonen

Helsemyndighetene vil komme med oppdateringer om smittesituasjonen for koronaviruset i Norge.

19 personer over hele landet var registrert smittet søndag. 12 av tilfellene er i østlandsområdet, seks av tilfellene er i Bergen, mens ett er i Tromsø.

Valg i Israel

Israel går til valg for tredje gang på under ett år, men nok en gang kan det ende med dødt løp. Verken statsminister Benjamin Netanyahus høyreparti Likud eller sentrumsalliansen Blått og hvitt, under ledelse av tidligere forsvarssjef Benny Gantz, har greid å danne regjering ved valgene i april og september i fjor.

Det er dårlig nytt for Netanyahu som 17. mars må møte i retten, tiltalt for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd.

Forhandlingene mellom EU og Storbritannia starter

Første runde av forhandlingene mellom EU og Storbritannia om en ny frihandelsavtale starter mandag. Avtalen skal tre i kraft når overgangsperioden etter brexit utløper ved nyttår.

Konkurransevilkår, fiskeri og finanssektoren med Storbritannias tilgang til det europeiske markedet er blant de vanskelige temaene partene skal prøve å finne en løsning på.