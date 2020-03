Koronaviruset har krevd over 3.000 liv globalt

Antall døde av koronaviruset har passert 3.000 på verdensbasis. Samtidig rapporteres det om rekordfå nye smittetilfeller i Kina siden slutten av januar.

Over 88.000 mennesker er på verdensbasis smittet av viruset og er spredt til over 60 land etter at det først ble oppdaget i Kina i fjor.

Mange Ap-velgere i Trøndelag har tro på Giske

I Trond Giskes hjemfylke tror 66 prosent av Ap-velgere og 49 prosent av velgere generelt at han i stor eller noen grad vil bli en samlende leder for Trøndelag Ap.

Det kommer fram av en meningsmåling Norstat har gjort for Adresseavisen og NRK blant 600 personer i Trøndelag i perioden 19–25. februar.

Pete Buttigieg trekker seg fra nominasjonskamp

Dagen etter at oppslutningen om Pete Buttigieg raste i nominasjonsvalget i South Carolina, trekker han seg fra Demokratenes nominasjonskamp.

38-åringen skrev historie da han var den første åpent homofile personen som stilte til nominasjonsvalg for et stort parti. Nykommeren, som få hadde hørt om da han lanserte kampanjen for ett år siden, gjorde det godt under de første nominasjonsvalgene, men endte på fjerdeplass i South Carolina lørdag.

Grønt igjen på børsene i Asia

Etter krise i markedet forrige uke som følge av frykten for koronaviruset, var det oppgang på børsene i Kina mandag. I Japan snudde det fra rødt til grønt.

Shanghai-indeksen steg med 2,8 prosent og Shenzhen-indeksen med 3 prosent i løpet av de første timene av handelen mandag. I Japan krøp Nikkei-indeksen opp til en økning på 1 prosent, det samme gjorde Topix-indeksen.

Strømprisen i februar på bunnivå

Strømprisene i februar lå så lavt at februar 2020 kan bli den billigste strømmåneden registrert, med snittpris på 13,3 øre per kilowattime, ifølge nettstedet Europower Energi. Februar har hatt så lave strømpriser at det konkurrerer med tidenes billigste sommermåneder og kan sette ny rekord.

Særlig i uke 8 var strømprisen i Norge på et ekstremt lavt nivå, med snittpris for norske kunder på under 10 øre per kilowattime, ifølge EnerWE.no.