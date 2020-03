Telia ruller ut 5G i Trondheim 1. april

– Dette vil forandre spillereglene i årene som kommer. Det kommer til å ta tid, men det skjer over natten at vi starter med byggingen, sa administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge da han la fram planer om 5G-teknologi i Telias lokaler i Nydalen i Oslo i oktober. Nå er dato satt for utrulling i Trondheim. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix