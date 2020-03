Jordskjelv med styrke 2,9 i Møre og Romsdal

Skjelvet ble registret av Norsar klokken 11:42.

«NORSAR registrerte på sine stasjoner på det norske fastlandet et magnitude 2.7 jordskjelv i Møre Romsdal regionen», melder NORSAR.

NRK har blitt kontaktet av personer som har kjent at det ristet i huset søndag i 12-tiden.



– Det hørtes ut som en skikkelig eksplosjon. Det var to raske smell. Vi måtte sjekke om det var et ras eller stein som hadde smelt i veggen. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Jeg kan si at jeg ble redd, forteller Ottar Jan Løvoll.

Jordskjelvet er lokalisert til å være ca 30 kilometer vest fra Volda.