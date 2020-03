Statsministeren taler til Høyre

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg taler til sentralstyret i partiet klokken 14.00.

Sentralstyret møtes på et tidspunkt der målingene viser støtte fra om lag 19 prosent av velgerne. Partiet har ikke ligget så lavt på meningsmålingene på over ti år.

Casper Ruud til ny ATP-finale

Casper Ruud kan søndag ta sin andre ATP-tittel to uker etter at han vant den første i norsk tennishistorie.

Søndag spiller han finale i ATP-turnering i Santiago i Chile mot 19 år gamle Thiago Seyboth Wild fra Brasil.

Ulstein i India

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) besøker Mumbai og New Delhi.

Der skal han blant annet få innblikk i Norges samarbeid med India for å nå FNs bærekraftmål.

Demonstrasjon mot Tsjekkias statsminister

Opposisjonen i Tsjekkia arrangerer protestmarsj mot landets høyrepopulistiske statsminister Andrej Babis.

Han er anklaget for å skjult sitt eierskap til et selskapet som fikk subsidiene fra EU. Finansieringen fra EU var ment for mindre selskaper, og det pågår for tiden også en EU-gransking av Babis.