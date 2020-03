Virusrammet OUS ber om hjelp til behandling av øyepasienter

Haukeland universitetssjukehus i Bergen rigger et støtteapparat som kan ivareta pasienter som trenger hjelp innen en viss tid.

– Pasienter som kommer inn som øyeblikkelig hjelp eller trenger behandling i løpet av en uke eller to, må vi finne et annet tilbud til, sier leder Kim A. Tønseth ved klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, som omfatter øyeavdelingen ved Ullevål sykehus.

Slik beskytter du deg mot koronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

– Vi vet med sikkerhet allerede nå at aktiviteten til uken kommer til å være ned på 50–60 prosent av normal drift. Det betyr at en vesentlig andel av pasientene må få behandling en annen plass, legger han til.

– Vi har vært i dialog med ledelsen ved avdelingen ved Haukeland, som vi har fått gode tilbakemeldinger fra. De rigger et støtteapparat som kan ivareta de pasientene som trenger hjelp innen en viss frist, sier Tønseth.

