Nå blir det enklere å søke om gratis kjernetid

Tall fra 2019 viste at det var omtrent 43.300 barn som fikk lavere oppholdsbetaling i barnehage på grunn av familiens lave inntekt. Året før var det anslått at rundt 50.000 barn har rett til lavere betaling.

Det betyr at mange tusen som potensielt kunne fått billigere barnehage, ikke benytter seg av muligheten.

Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) sier at det fortsatt er for mange familier som ikke bruker rettighetene sine.

– Det ser delvis ut til å skyldes unødvendig papirarbeid for familiene, og det endrer vi på nå, sier hun i en pressemelding.

Konkret åpner endringen i forskriften for at kommunene får hente inn nødvendige opplysninger om husholdningens inntekt direkte fra skattemyndighetene.

For fem år siden ble det innført et system hvor ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av sin samlede inntekt for en barnehageplass.