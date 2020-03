Stor pågang hos Ullevåls virustelefon

Oslo universitetssykehus har i stedet åpnet flere nummer, som pasienter kan ringe for å få mer informasjon. Pågangen til disse numrene var fredag kveld stor, og mange blir møtt med opptattsignal, skriver VG.

– Det stemmer at det er noe feil med det første nummeret vi la ut, så vi fikk lagt inn et nummer til, sier pressevakt Anders Bayer til avisen.

Han sier at det er mange som ringer, og at de ansatte svarer alle, men at noen samtaler kna være ganske lange.

Telefonlinjene er nå stengt, men Oslo universitetssykehus opplyser på Twitter at de skal åpne igjen lørdag klokken 9.

Ullevål sykehus bekreftet fredag kveld at en ansatt ved øyeavdelingen har fått påvist koronaviruset. Vedkommende, som ifølge Aftenposten er lege, skal ha hatt kontakt med om lag hundre pasienter og ansatte.