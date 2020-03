Ansatt på Ullevål er smittet av coronaviruset

– Vi vil informere om at vi nå i ettermiddag har påvist coronavirus hos en av våre ansatte. Den ansatte jobber på øyeavdelingen og har vært på jobb mandag og tirsdag denne uka, sa administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth for Oslo universitetssykehus på en pressekonferanse fredag kveld.

Den ansatte er lege ved øyeavdelingen, ifølge Aftenposten. Det vil imidlertid Bjørnebeth ikke bekrefte.

I forbindelse med smittetilfellet har sykehuset nå iverksatt såkalt grønn beredskap.

– Grunnen til det er at vi trenger å omdisponere ressurser og personell for å drive informasjon og oppsporing av pasienter som har vært på øyeavdelingen mandag og tirsdag denne uka, sier Bjørnbeth.

Fire andre har symptomer

Han opplyser videre at sykehuset har fire andre ansatte på øyeavdelingen som har symptomer. Disse blir nå testet.

Sykehuset opplyser at de har full oversikt over antall pasienter som har vært i kontakt med den seksjonen hvor den smittede jobber.

– Med både pasienter og ansatte skal det være snakk om noen hundre personer som vedkommende har vært i kontakt med, opplyser Bjørnbeth.

Når det gjelder videre oppfølging av disse opplyser Bjørnbeth at de vil følge Folkehelseinstituttets regler for hjemmeisolering og karantene.

– Vi tar denne situasjonen veldig alvorlig, setter krisestab og går i grønn beredskap for å håndtere dette, sier sykehusdirektøren.

Spurte om koronatest – fikk nei

Den ansatte som er smittet, hadde nylig vært på ferie i Nord-Italia, og Bjørnbeth sier at de er sikre på at vedkommende ble smittet der.

Den ansatte kom i helgen hjem fra ferien. På mandag dro vedkommende på jobb, mens symptomene meldte seg natt til tirsdag.

Tirsdag morgen spurte den ansatte sykehuset om det var nødvendig å teste seg for koronaviruset, skriver VG.

– Vedkommende fikk beskjed da om at det ikke var nødvendig. Det kan bero på at vedkommende hadde veldig lette symptomer, sier medisinsk direktør Hilde Myhren til avisen.

FHI om smittet sykehusansatt: Alvorlig

Områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet anser ikke situasjonen i Norge som mer alvorlig totalt sett, selv om det sjette tilfellet av coronasmitte i landet ble bekreftet fredag.

– Det er situasjonen på Ullevål som er alvorlig. Det er en alvorlig situasjon for det sykehuset, sier han til NTB.

Bukholm sier at de likevel ikke kommer til å revurdere retningslinjene for helsepersonell med det første.

– Men vi vil nok minne dem på at de bør holde seg hjemme hvis de har symptomer og kommer fra et område med risiko for smitte, sier han.

Seks smittet i Norge

Med det nye smittetilfellet på Ullevål sykehus har nå antallet smittetilfeller i Norge steget til seks.

Tidligere fredag opplyste Bergen kommune at en person har fått påvist det nye coronaviruset etter en reise i Nord-Italia.

Torsdag bekreftet FHI at tre personer, to bosatt i Oslo, og en i Bærum, hadde testet positivt på viruset etter reise i henholdsvis Italia og Iran. Fra før har en kvinne bosatt i Tromsø, fått påvist viruset etter en reise til Kina.

I tillegg er en mannlig student bosatt i Firenze i Italia, også smittet. Han er nå innlagt på et lokalt sykehus.