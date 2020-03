Dagbladet: Høyre-topper mener Sivertsen-saken har gått for langt

Ifølge avisen skal det i Høyres gruppemøte på Stortinget ha blitt uttrykt skuffelse over fiskeriministerens dømmekraft. Det var Ingjerd Schou og Michael Tetzschner som tok opp saken.

– Jeg refererer ikke fra det som skjer på gruppemøter, sier Tetzschner og påpeker at det er opp til statsminister Erna Solberg (H) å håndtere saken.

I starten av februar ble det kjent at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

Senere har det kommet fram at Sivertsen beholdt flere styreverv etter at han ble statssekretær og senere fiskeriminister. Han skal blant annet ha skrevet under på en årsmelding fra et byggefirma i januar i kraft av å være styreleder.

SV har gitt Solberg frist til fredag ettermiddag med å avskjedige Sivertsen. Ap stiller seg bak kravet. Solberg erklærte så sent som tirsdag at hun har tillit til Sivertsen.

