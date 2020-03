Tidligere kommunelege dømt for seksuell omgang med pasient

Mannen var kommunelege i en kommune i Nord-Norge, og han dømmes for å ha misbrukt både sin stilling og tillitsforhold. Han var fastlege for fornærmede, skriver TV 2.

I forbindelse med to legebesøk i 2017 og 2018 skaffet han seg seksuell omgang med den kvinnelig pasienten.

Retten mener legen misbrukte sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang, og at han visste om at kvinnen hadde psykiske plager etter tidligere overgrep og vold.

Legen erkjenner forholdene, men hevdet at han hadde et kjæresteforhold til kvinnen. Hun fikk penger og gaver av den tidligere legen, et punkt retten mener er skjerpende for straffen.

Både legen og påtalemyndigheten har anket straffen til lagmannsretten, skriver TV 2.