Får ikke tilgang til sexhjelpemidler

Artikkelen er først publisert av Dagsavisen/Roganytt.

En kvinne i 30-årene ble nylig framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett der politiet begjærte at hun ble fengslet i nye fire uker.

Kvinnen ble pågrepet den 5. desember i fjor og siktet for innførsel av 350 gram kokain.

Dagen etter ble hun varetektsfengslet og siden dette har hun vært varetektsfengslet i påvente av hovedforhandling i saken.

Kvinnen har erkjent straffskyld i henhold til siktelsen og ba om å bli løslatt, og samtykket i eventuell meldeplikt.

Stavanger tingrett kom til at det fortsatt er unndragelsesfare, at saken framstår som bevismessig sterk og at kvinnen kan få en betydelig fengselsstraff dersom hun dømmes i samsvar med siktelsen.

Retten viste også til at etterforskningen i saken forventes ferdig i løpet av fire uker og at det er sannsynlig at saken kan gås som en tilståelsessak.

I fengslingsmøtet viste kvinnen til at hun hadde behov for å arbeide, ordne opp i økonomiske forhold, forberede soning, samt at hun trenger tannbehandling og at hun ikke gis tilgang til sexhjelpemiddel i fengselet.

«Slike forhold kan ut ifra sakens alvor ikke tillegges avgjørende vekt», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett som forutsetter at hun får tannbehandling dersom hun har behov for dette.

Retten kom dermed til at kvinnen skulle fengsles i nye fire uker.

Odd Rune Torstrup, kvinnens forsvarer, sier at han støtter sin klient.

– Jeg støtter min klient i at hun ønsker å gjøre oppholdet i varetekt så lite belastende som mulig. Behovene er forskjellige og jeg synes hennes krav er rimelig, sier Torstrup til RA.

