Norske domstoler avslutter samarbeid med Polen

Programmet var planlagt som en del av bruken av EØS-midlene, men nå har styret i Domstoladministrasjonen besluttet å avbryte et felles program med det polske Justisdepartementet.

– Den politiske kontrollen over domstolene i Polen har gått så langt at det ikke vil være forsvarlig å delta i et slikt samarbeid, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

Han mener den grunnleggende europeiske standarden for rettssikkerhet ikke lenger er til stede i Polen, blant annet på grunn av politisk kontroll over dommerutnevnelser, innskrenkninger i hva dommere kan si, og hva de kan legge vekt på i rettsavgjørelser – samt at det er politisk kontroll av systemet for disiplinære reaksjoner overfor dommere.

– Verdier trues i Polen

Utviklingen er nå kommet så langt at Norges domstoler ikke kan fortsette samarbeidet i domstolsprogrammet, ifølge direktøren for Domstoladministrasjonen.

– Det er risiko for at Domstoladministrasjonens og Norges deltakelse i programmet kan bli sett på og brukt som en aksept av reformene. Uavhengighet, rettssikkerhet og tillit er verdiene for Norges domstoler. Det er nettopp disse verdiene som trues i Polen, og da kan vi ikke lengre delta, sier Urke.

Polen er det største mottakerlandet av EØS-midler og mottar om lag åtte milliarder kroner i perioden 2014–2021. Justisprogrammet, som fortsatt er under utarbeidelse, utgjør rundt 700 millioner av dette. Av dette igjen er om lag 110 millioner kroner myntet på domstolssamarbeid.

UD vil ikke skrive under avtale

Utenriksdepartementet (UD) varsler nå en ny vurdering av innretningen på justisprogrammet.

– I lys av utviklingen i Polen den siste tiden og beslutningen fra Domstolsadministrasjonen er det klart at norske myndigheter ikke vil skrive under på den avtalen med Polen innen justissektoren finansiert med EØS-midler, slik denne nå er skissert, sier statssekretær Audun Halvorsen (H).

Beslutningen for justisprogrammet påvirker ikke det øvrige samarbeidet med Polen om EØS-midler, understreker statssekretæren.

– Vi mener fortsatt at det er hensiktsmessig å fortsette samarbeidet, men gitt vår bekymring for utviklingen for rettsstaten vil vi løpende vurdere utviklingen og eventuelle konsekvenser for resten av samarbeidet med Polen gjennom EØS-midlene, sier han.