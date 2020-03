Ranheim-dødsfall: Siktede framstilles for varetektsfengsling

Mennene ble siktet etter at en 19 år gammel mann tirsdag ble funnet død i et hus på Ranheim i Trondheim. Det var de siktede som varslet politiet om dødsfallet, og de to ble først innbrakt som vitner.

De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling ved Sør-Trøndelag tingrett torsdag, opplyser politiet i en pressemelding.

Dødsårsak uviss

Det er ikke påvist noen sikker dødsårsak, og en foreløpig obduksjonsrapport har heller ikke gitt svar.

– Vi vet ikke hvordan han døde, og vi vet heller ikke hva som har skjedd på stedet den aktuelle natten og formiddagen, sa påtalefaglig etterforskningsleder Aleksander Tokle til NTB onsdag

En endelig obduksjonsrapport er først ventet om to til tre måneder.

– Vi begynner å danne oss et bilde av bevegelsene til de involverte. Vi ønsker ikke å gå ut med mer informasjon av hensyn til etterforskningen, sier Tokle til Adresseavisen.

Han vil heller ikke si noe om relasjonen mellom de siktede og avdøde. Den ene mannens forvarer har sagt til TV 2 at avdøde og de siktede var venner og bodde samme sted.

Utvidet siktelsen

Siktelsen mot de to mennene ble onsdag kveld utvidet til også å omfatte voldtekt eller medvirkning til dette.

– Den samlede etterforskningen fram til nå, av tekniske undersøkelser på åstedet, obduksjonsrapporten og avhørene vi har gjort, danner grunnlaget for utvidelsen, sier politioverbetjent Eivind Guldseth til NRK. Han er etterforskningsleder i saken.

Christian Wiig er forsvarer for en av mennene. Han opplyser til kanalen at han ikke har fått den utvidede siktelsen eller grunnlaget for varetektsfengsling. Derfor har han heller ikke drøftet den nye siktelsen med sin klient.

Politiet har fått inn tips i saken, men sier de fortsatt er interessert i flere tips i det som omtales som en omfattende etterforskning.