Alle passasjerer på Tromsø-kvinnes fly varsles

Passasjerene som reiste med den virussmittede kvinnen fra Oslo til Tromsø blir kontaktet av Folkehelseinstituttet (FHI). Ingen av passasjerene er direkte utsatt.

Kvinnen reiste med rutefly fra Oslo til Tromsø, og hennes medpassasjerer som ennå ikke er blitt kontaktet, får beskjed og informasjon torsdag.

USA og Sør-Korea utsetter felles militærøvelse

USA og Sør-Korea utsetter en felles militærøvelse på grunn av fare for spredning av det nye koronaviruset. Sør-Korea er nå på høyeste beredskapsnivå for viruset.

Antall smittede i det sørkoreanske militæret er 21, inkludert en offiser i Changwon. Onsdag ble det bekreftet at en 23-årig amerikansk soldat stasjonert nær Daegu i Sør-Korea er smittet.

Døds- og smittetall i Iran øker kraftig

Antall døde som følge av det nye koronaviruset i Iran er nå 19 og smittede er totalt 135. Dødstallet har økt 27 prosent og smittetallet 42 prosent siste døgn.

Det er talsmann Kianush Jahanpur som bekrefter at antall døde er økt fra 15 til 19 og antall smittede med covid-19 er økt ytterligere 40 tilfeller, fra 90 til 135 smittede, på ett døgn.

Saudi-Arabia stenger grensene

Saudi-Arabia stenger midlertidig landets grenser for pilegrimer og turister fra land hvor det nye koronaviruset covid-19 er påvist. I motsetning til de fleste av landene i regionen har ikke Saudi-Arabia meldt om smittede, mens Iran har et større utbrudd.

Utbruddet i Iran har spredt seg videre til blant annet Bahrain, Kuwait, Irak, Oman og De forente arabiske emiratene.

Minst fem drept i masseskyting

Fem personer ble drept da en tidligere ansatt som hadde fått sparken, åpnet ild mot folk hos bryggerigiganten Molson Coors i Milwaukee i USA onsdag. Gjerningsmannen tok sitt liv etterpå.

Skytingen skjedde inne på området der det både er bryggerifasiliteter og kontorer, med minst 600 ansatte.

Loughlin hevder hun har bevis for sin uskyld

«Full House»-skuespiller Lori Loughlin og hennes ektemann, klesdesigner Mossimo Giannulli, sier de har bevis som viser at de er uskyldige i collegeskandalen.

Paret er tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar for å sikre sine to døtre plass på University of Southern California ved at de ble oppført som rekrutter på universitetets rolag, til tross for at ingen av jentene drev med roing.