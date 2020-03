Pilot fra Norwegian stoppet i promillekontroll

Flyselskapet har bekreftet overfor avisen Nordlys at det var en av deres styrmenn som ble tatt i kontroll på Tromsø lufthavn i forrige uke.

– Våre folk gjennomførte kontrollen etter at mannskapet var gått om bord, og før passasjerene var sluppet inn, forteller politistasjonssjef Anita Hermandsen til TV 2.

Piloten er nå siktet for brudd på luftfartsloven.

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian, sier til TV 2 at de har nulltoleranse for alkoholbruk i tjeneste, men at de vil avvente politiets konklusjon i saken.