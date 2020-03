Forsvarssjefen: Viktig å holde flagget høyt på Jan Mayen

Mellom to rustne kanoner vaier det norske flagget friskt i den kraftige vinden utenfor Forsvarets hovedkvarter Olonkinbyen på Jan Mayen. Ingen skal være i tvil om hvem den forblåste vulkanøya midt i Norskehavet, 1.000 kilometer fra land, tilhører.

Jan Mayen har i dag liten strategisk betydning militært sett, men det kan endre seg.

– I og med at Jan Mayen ligger midt i Norskehavet som et fastmontert hangarskip, har den et potensial til å bli en strategisk viktig og betydningsfull øy, sier Bruun-Hanssen.

– Jan Mayen er først og fremst en del av Norge. Den er viktig for vårt territorium og for vår suverenitetshevdelse i området, og den er selvfølgelig svært viktig fordi den gir grunnlaget for den økonomiske sonen med betydelige ressurser, sier forsvarssjefen.

Kronprinsbesøk

Sammen med kronprins Haakon besøkte han for første gang Norges vestligste utpost tirsdag.

– Velkommen til Distrikts-Norge, spøkte stasjonssjefen, oberstløytnant Rune Leirvik, i sin velkomsthilsen til de to.

Siden 2. verdenskrig har Forsvaret hatt en egen stasjon på Jan Mayen med 14 ansatte, i tillegg til fire meteorologer.

Besøket kom i stand etter kronprinsens eget ønske.

– Det er veldig imponerende å se Jan Mayen med egne øyne. Dette er en del av Norge jeg aldri har vært i før. Naturen er utrolig majestetisk, sier kronprinsen, som tirsdag fikk en omvisning i Olonkinbyen, som både har bibliotek, utendørs basseng og egen filosofibu – «Det glade hjørnet».

Økonomisk betydning

I likhet med forsvarssjefen trekker han fram Jan Mayens økonomiske betydning.

– Det at vi har en øy her ute, gjør at vi har en økonomisk sone rundt. Det har vært aktivitet her som har vært viktig for Norge i veldig mange år, påpeker han.

Den norske suvereniteten innebærer nemlig kontroll over havområder som er store gyteområder for fisk. Blant annet anslås en firedel av makrellbestanden å komme herfra.

Kronprins Haakon og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen går ut av forsvarets Lockheed C-130 Hercules på flyplassen utenfor Olonkinbyen på Jan Mayen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nylig ble det også kjent at det er gjort store funn av sjeldne og verdifulle mineraler i havet mellom Jan Mayen og Svalbard.

Øya er også et viktig hekkeområde for fuglearter som havhest, polarlomvi og alkekonge.

Også stadig flere turister trekker til øya. I fjor ble 23 båtanløp registrert, med alt fra et nederlandsk ektepar i seilbåt til et fartøy med 400 tyskere om bord.

Framtid: Forskning

I framtida kan forskning, blant annet på klimaendringer, bli en stadig viktigere del av virksomheten på Jan Mayen, tror stasjonssjefen. Øya har verdens nordligste, aktive vulkan, og ble sammen med havområdene rundt fredet i 2010. Området er svært lite berørt av industrialiseringen.

– Som referansepunkt kan øya ha stor betydning for forskere og det å forstå ulike klimamodeller, sier Leirvik.

Også kronprins Haakon tror forskning vil spille en større rolle framover.

– Det er jeg helt sikker på kommer til å bli en bit av framtiden her, sier han.

Håper på grep

Leirvik håper også Jan Mayens rolle vil bli tatt opp i stortingsmeldingen om nordområdene som regjeringen har varslet til høsten.

– Vi får jo håpe regjeringen tar noen tydelige grep når det gjelder Jan Mayen, sier han.

Selv satt kronprins Haakon, som i likhet med sin far er firestjerners general i Forsvaret, i cockpiten da Herkules-flyet tok bakken på Jan Mayen i vind på opptil 16 sekundmeter.

– Det var friskt. Men vi hadde marginene på vår side, sier kronprinsen.

