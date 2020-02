Historisk mild vinter i åtte fylker

Det opplyser Meteorologisk institutt.

For første gang vil Gardermoen oppleve at gjennomsnittstemperaturen for vinteren er over null grader. I meteorologien teller ikke dette som vinter, for en vinterdag defineres som en dag med gjennomsnittstemperatur under null grader.

I åtte fylker settes det rekorder: Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Trøndelag. Nøyaktig hvor høy gjennomsnittstemperaturen på disse stedene blir i desember-februar vet meteorologene først når februar er over.

Mildeste vinter siden målingene startet

Likevel har disse stedene hatt en så høy snittemperatur hittil at det allerede kan slås fast at de har hatt den mildeste vinteren siden målingene startet. Kun målestasjoner som har vært i drift i mer enn 30 år, er med.

De høye temperaturene i Sør-Norge forklares med at mange lavtrykk har passert fra sørvest, og de har hatt med seg mild sjøluft.

– Vi har milde vintre med mye lavtrykksaktivitet og høye temperaturer fra tid til annen, men det har aldri vært så mildt som i år, sier klimaforsker Reidun Gangstø Skaland ved Meteorologisk institutt.

Neste vinter kan bli kald

De milde vintrene blir enda mildere enn de hadde vært uten klimaendringer, i tråd med prognosene for framtidens klima, ifølge meteorologene.

– En enkeltvinter kan ikke knyttes direkte til klimaendringene, for vi vil alltid ha naturlige variasjoner. Neste vinter kan bli veldig kald. Men vi kan slå fast at vi får stadig flere varmerekorder, mens kulderekorder blir sjeldnere. I 2019 satte vi for eksempel 159 varmerekorder, men kun 27 kulderekorder. Økningen i varmerekorder over tid skyldes den globale oppvarmingen, sier klimaforskeren.