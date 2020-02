NRKs Lotto-sendinger vurderes i PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler onsdag formiddag en klage fra Spillselskapet Kindred Group som mener NRK bryter Vær varsom-plakaten på seks punkter med sine Lotto-sendinger.

Den internasjonale spillgiganten mener TV-sendingene Extra, Vikinglotto med Joker og Lotto med Joker må anses som «sponset innhold» eller innholdsmarkedsføring. NRK har avvist at god presseskikk er brutt.

Obduksjonsrapport ventet i Ranheim-saken

To menn er siktet og erkjenner ikke straffskyld etter at en ung mann ble funnet død på Ranheim i Trondheim tirsdag. Siktede nekter for å ha gjort noe kriminelt. Det er uklart hva som har skjedd med avdøde.

Ifølge Adresseavisen vil obduksjonsrapporten trolig bli klar onsdag formiddag.

Nytt virus-møte i Italia

Representanter fra EU, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske senteret for sykdomsbekjempelse og -kontroll (ECDC) møter Italias helseminister for å diskutere viruskrisen i Italia.

Møtet starter klokken 11.15 onsdag, og det er varslet pressekonferanse etterpå.

Solberg og Bollestad på Svalbard

Statsminister Erna Solberg (H) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) møter kolleger i pådrivergruppen for bærekraftmålene på Svalbard for samtaler om arbeidet med matsikkerhet og klimaendringer.

Tirsdag skjedde den største deponeringen av frø siden åpningen av frøhvelvet i 2008. Onsdag blir det båttur for å se på klimaendringene.

Hosni Mubarak gravlegges

Egypts tidligere president Hosni Mubarak gravlegges. Han døde tirsdag, 91 år gammel.

Det vil bli en militærbegravelse etterfulgt av tre dagers landesorg, ifølge president Abdel Fattah al-Sisis kontor. Mubarak vil bli stedt til hvile ved familiegravstedet øst i Kairo.