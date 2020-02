Siktede i Ranheim-saken erkjenner ikke straffbar handling

Mannen født i 2000 ble funnet død tirsdag formiddag. Det er uklart hva som har skjedd med avdøde. Det var de siktede som varslet politiet om dødsfallet, ifølge Adresseavisen.

– Vi er helt i starten av det som kan bli en omfattende etterforskning, sier politiadvokat Aleksander Tokle til NRK.

De to siktede ble først innbrakt som vitner, men i lys av informasjon som kom fram i den innledende etterforskningen, har disse fått status som siktet for å ha hensatt den avdøde i hjelpeløs tilstand, opplyser politiet i en pressemelding.

Tirsdag kveld ble de siktede mennene avhørt.

– Klienten min har forklart at han ikke har vært med på noe kriminelt. Han har forklart det han vet om saken, sa advokat Steinar Wiik Sørvik til NRK tirsdag kveld.

Til Adresseavisen sier Sørvik at det klienten har forklart er at det må være snakk om en ulykke. Advokat Christian Wiig opplyser at hans klient heller ikke erkjenner straffskyld.

– Han har gitt en inngående forklaring og svart på alle spørsmål, sier Wiig.

Avdøde blir obdusert, og en obduksjonsrapport er trolig klar onsdag formiddag.

En eventuell fengsling vil skje på torsdag. Årsaken er at politiet trenger mer tid til å etterforske saken, skriver Adresseavisen.