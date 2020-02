29-åring frifunnet for forsøk på barneekteskap

Mannen ble også frifunnet da saken var opp i Sunnmøre tingrett. Han var også tiltalt for seksuell omgang med jenta.

Det var dissens i Frostating lagmannsrett, ifølge NRK. Mindretallet mente det var bevist ut over rimelig tvil at jenta var under 16 år. Flertallet mener imidlertid at det er så stor usikkerhet om den faktiske alderen at mannen må frifinnes.

Ifølge Sunnmørsposten har Nasjonalt ID-senter ikke kunnet konkludere med om kopien av fødselsattesten fra jentas hjemland er ekte eller ikke.