Ny norsk barnevernssak til behandling i Strasbourg

Ifølge Dagbladet har EMD dermed tatt inn 36 norske saker til behandling siden desember 2015. I de sju sakene det har falt dom, er Norge dømt i fem saker og frikjent i to.

Den nye saken handler om et foreldrepar til to barn født i 2011 og 2014. I mars 2017 avgjorde fylkesnemnda at fosterforeldrene skulle få adoptere det eldste barnet. Senere er avgjørelsen stadfestet av tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett avviste å behandle anken i april 2019.