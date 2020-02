Kontrollkomiteen avgir innstilling i Nav-saken

Kontrollkomiteens innstilling i Nav-saken ble utsatt fra 11. februar etter at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie gikk av.

SV, Rødt og MDG varslet tidligere mistillit mot Hauglie, men etter hun gikk av 24. januar, er det uklart hvordan partiene vil løse saken. Et alternativ er et såkalt daddelvedtak mot statsministeren i stedet, der statsministeren tar det politiske ansvaret for Nav-skandalen. Daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan avsi overfor en statsråd uten å fremme mistillit.

Ny bok om Giske-saken

Boklansering for «Giskesaken og hvordan vi får #metoo tilbake på sporet» av Anja Sletteland og Kristin Skare Orgeret finner sted tirsdag.

På et pressemøte vil forfatterne legge fram sin granskning av Giske-saken, presentere sine analyser av mediedekningen, legge fram kritikk av «Kildeutvalget» og redegjøre for hva som må til for at Giske kan komme tilbake i politiske verv.

Italia og naboland i virusmøte

Helseministrene fra Italia og nabolandene Slovenia, Østerrike, Sveits, Frankrike og Tyskland møtes for å drøfte virusutbruddet. Italia er det landet i Europa som er hardest rammet.

Italienske myndigheter opplyste mandag at seks personer i landet til da hadde mistet livet av viruset. Det er bekreftet over 200 smittetilfeller, flesteparten av dem i Nord-Italia.

Demokratenes kandidater møtes til TV-debatt

Kandidatene som forsøker å bli Demokratenes presidentkandidat, møtes til den tiende og siste TV-debatten. Det skjer i South Carolina, fire dager før nominasjonsvalget i delstaten.

Valget i South Carolina til helgen er det siste før den såkalte supertirsdagen 3. mars, der 14 delstater holder avstemninger på samme dag.