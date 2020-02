Artikkelen er først publisert av Faktisk.no.

Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» har på kort tid fått over 144 000 medlemmer og bred dekning i media. Blant annet har grunnleggeren Knut Amundsen (69) blitt intervjuet av NRK , ABC Nyheter , VG og Bergens Tidende . Han debatterte også med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i Politisk kvarter fredag 21. februar.

«Folkeopprøret» har den siste tiden blitt en maktfaktor i den norske klimadebatten. Sjelden har en norsk Facebook-gruppe vokst så fort og fått så mye oppmerksomhet. «Folkeopprøret mot klimahysteriet» har til og med utløst en motreaksjon i form av Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet», som nå har over 128 000 medlemmer.

Hvem er egentlig personene som styrer «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?

Faktisk.no har gått gjennom innlegg i sosiale medier som har blitt lagt ut av Amundsen og de andre administratorene og moderatorene i gruppen de siste årene. Til sammen dreier det seg om 22 personer, som blant annet bestemmer hvem som skal få være medlem og hva som er akseptabelt å skrive og ikke.

Vi har sett på offentlige innlegg, samt innlegg i lukkede grupper vi har hatt tilgang til. Gjennomgangen er altså ikke fullstendig, men viser et utsnitt av hva de som styrer Facebook-gruppen har ytret seg om.

Enkelte av de 22 personene har tilsynelatende holdt en lav profil og ikke delt og kommentert så mye på Facebook. Andre har vært svært aktive både i åpne og lukkede grupper.

Oppsummert viser gjennomgangen at:

Flere av dem som styrer «Folkeopprøret» er eller har vært aktive i innvandrings- og islamfiendtlige grupper. Der har de kommet med negative karakteristikker av innvandrere og muslimer.

Både grunnlegger Knut Amundsen og administrator Ole Kristian Sivertsen har vært aktive på Facebook-siden til den høyreradikale og islamfiendtlige organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN).

Flere av administratorene og moderatorene har hetset navngitte politikere som Gro Harlem Brundtland (Ap), Erna Solberg (H) og Abid Raja (V).

Noen er aktive i anti-barnevernsgrupper, mens andre bidrar til å spre konspirasjonsteorier om vaksiner.

Knut Amundsen er administrator for og grunnlegger av «Folkeoppprøret mot klimahysteriet». Amundsen sto på valgliste for Pensjonistpartiet i Askøy og på partiets fylkestingsliste i 2019.

Tidligere har han vært aktiv i Demokratene, og står fortsatt oppført som styremedlem i Demokratene i Norge Askøy. Ifølge Store norske leksikon er Demokratene «det av dagens norske partier som best kan beskrives som høyreradikalt».

Faktisk.nos gjennomgang av Amundsens aktivitet på Facebook viser at han i hvert fall siden 2015 har skrevet en rekke innlegg om innvandring, islam og Arbeiderpartiet.

Mellom 21. og 23. februar i år har Amundsen tilsynelatende slettet de fleste innleggene han har skrevet.

I 2017 skrev Amundsen et innlegg i den lukkede Facebook-gruppen «Vi som ønsker Sylvi Listhaug som statsminister i Norge» der han kaller AUF «nazijugent», og hevder at muslimene er «våre dagers Nazister»:

Foto: Skjermbilde: Facebook

Tråden Amundsen kommenterte i, handlet om den nynazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» (NMR). Amundsen kaller medlemmene av NMR for «idioter».

Foto: Skjermbilde: Facebook

I et annet innlegg i samme gruppe skrev Amundsen om den tidligere Ap-politikeren Gjermund O. Bjørndahl. Bjørndahl hadde sammenlignet Sylvi Listhaug (Frp) med nazi-propagandisten Joseph Goebbels.

Amundsen skrev blant annet at det var Ap og Sp som var nazistene under forrige verdenskrig, og at disse partiene står i «ledtog men de som ønskere å innvandrere landet og ta over makten Islamistene som er en gren av Nazismen». På bakgrunn av dette konkluderer Amundsen tilsynelatende med at de to partiene fremdeles er «nazister».

Amundsen har også skrevet flere innlegg på den åpne Facebook-siden til den høyreradikale organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN).

SIAN er en innvandrings- og islamfiendtlig organisasjon, som ifølge sine egne nettsider har som formål å «motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge».

I november i fjor ble lederen for SIAN, Lars Thorsen, dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot muslimer.

Faktisk.no har gått gjennom innleggene Amundsen har skrevet på SIANs åpne Facebook-side. Ved en anledning skrev han at Oslo kan skifte navn til «lille Islamabad» fordi «det bor jo nesten bare muslimer i den byen». I 2016 ga Amundsen uttrykk for kampvilje mot islamisme på den samme Facebook-siden:

Foto: Skjermbilde: Facebook

I desember 2018 skrev Amundsen et innlegg om Venstre-politikeren Abid Raja på SIANs Facebook-side.

I desember 2018 skrev Amundsen et innlegg om Venstre-politikeren Abid Raja på SIANs Facebook-side. Foto: Skjermbilde: Facebook

I innlegget skrev han blant annet at det er «for jævlig at en muslim skal sitte og fortelle oss at økt innvandring og enklere familiegjenforening er bra for Norge».

Amundsen hevdet videre at Norge går til grunne, samt at nordmenn vil bli en minoritet i eget land. I tillegg skrev han at «muslimer med makt får mer og mer innflytelse over norsk innvandringspolitikk».

Han hevdet også at «disse muslimene kun ønsker en ting, full kontroll over Europa».

Faktisk.no har gitt Amundsen anledning til å kommentere opplysningene om hans egen aktivitet i sosiale medier, samt hva andre administratorer og moderatorer har skrevet tidligere. Han ønsker i utgangspunktet ikke å kommentere dette, men reagerer når han blir konfrontert med at han har sammenlignet Ap og AUF med nazister og brunskjorter:

– Jeg har ikke kalt noen nazister eller nazi-jugend, da har du ikke lest rett. Jeg har ingen kommentar til det der i det hele tatt, for det der er bare sprøyt, sier Amundsen og ber Faktisk.nos journalist om å ta 1. klasse om igjen.

Amundsen sier også at han har sammenlignet det som skjedde i 30-årene med det som skjer i dag. Når Faktisk.no siterer ordrett fra innlegget der Amundsen skriver at «de jeg i dag vil kalle brunskjorter nazijugent er AUF», svarer han imidlertid slik:

– Det er helt riktig. Det er dagens brunskjorter.

– Og i det legger du altså noe annet enn at du kaller dem for eller sammenligner dem med nazister?

– Jeg sammenligner dem med Hitlerjugend i 30-årene. Og hvem var Hitlerjugend i 30-årene? Hvem var nazistene? Det var Arbeiderpartiet og ingen andre enn Arbeiderpartiet. Og når Arbeiderpartiet i dag kaller Frp-ere for brunskjorter, så er det historieløst.

Faktisk.no har tidligere faktasjekket en påstand om at Hitlers parti NSDAP var Arbeiderpartiets søsterparti. Konklusjonen var at det var helt feil.

Før Amundsen brått legger på, kommer han med en oppfordring til Faktisk.no:

– Se til helvete å komme dere tilbake igjen på skolebenken og begynn å lese og studere. Det har vi andre gjort som er voksne og gamle nok til å uttale oss.

Etter telefonsamtalen har Faktisk.no sendt flere meldinger til Amundsen der vi legger frem alle opplysningene som fremkommer i denne artikkelen. Amundsen har ikke besvart disse.

Ole Kristian Sivertsen står også oppført som administrator på «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Han sto på 6. plass på valglisten til Demokratene ved fylkestingsvalget i Innlandet i 2019, men skrev i et leserinnlegg i august 2019 at han representerte Partiet De Kristne.

I likhet med Amundsen har også Sivertsen vært aktiv i flere innvandrings- og muslimfiendtlige grupper på Facebook de siste årene.

Sivertsen har i tillegg en aktiv Twitter-konto, hvor han under navnet «Tuco Freeman» har hetset statsminister Erna Solberg (H) flere ganger de siste månedene:

Foto: Skjermbilde: Twitter.

Foto: Skjermbilde: Twitter

Foto: Skjermbilde: Twitter.

Sivertsen opplyser til Faktisk.no at Twitter-meldingene ble skrevet i frustrasjon.

– Jeg kaller det fylleprat. Jeg har slettet nevnte tweets nå, skriver han i en melding.

– Takk for at jeg ble gjort oppmerksom på dem. Hvis Faktisk.no sprer dem for hele Norge til et enormt publikum, så gjør dere mer skade enn meg. Det kommer jeg isåfall til å informere alle 143 000 medlemmer på Facebook-gruppa om.

Sivertsen har også skrevet lignende ting på Facebook under fullt navn:

Foto: Skjermbilde: Facebook

Profilbildet Sivertsen bruker på Twitter er det såkalte «Honkler»-memet. Ifølge det venstreorienterte nettstedet Right Wing Watch ble memet tatt i bruk i høyreradikale og høyreekstreme miljøer mellom 2018 og 2019. Honkler er basert på «Pepe the Frog» , et annet kjent meme.

Nettstedet Know Your Meme har lagt ut en rekke eksempler på hvordan Honkler-memet brukes, blant annet en skjermdump fra en tråd på forumet 4chan der Honkler-figuren blir fremstilt som en vakt utenfor et gasskammer i en konsentrasjonsleir.

«OK»-tegnet viser til en håndbevegelse som ble brukt av høyreradikale og -ekstreme miljøer. Foto: Skjermbilde: Know Your Meme / 4chan

Som «Tuco Freeman» har Sivertsen også benyttet emneknaggen #clownworld flere ganger . Denne emneknaggen er knyttet til Honkler-memet, og ifølge Right Wing Watch brukes den av personer på den ytterliggående høyresiden til å uttrykke frustrasjon over «en forestilt tilstand av kollaps på den vestlige halvkule som de hovedsakelig gir innvandrere og minoriteter skylden for».

Sivertsen avkrefter overfor Faktisk.no at han bruker dette profilbildet på Twitter fordi han er høyreekstrem:

– Pepe er en meme som brukes av mange som liker Trump. Til og med Donald Trump jr. har brukt det, skriver han.

Også leder for Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, har blitt hetset av «Tuco Freeman» på Twitter. Hetsen kom etter at en skoleportal drevet av Antirasistisk senter hadde omtalt Frp som et parti med fascistiske røtter .

Foto: Skjermbilde: Twitter

På Facebook har Sivertsen selv skrevet at han sympatiserer med SIAN, og han har også bedt om pengestøtte til den islamfiendtlige organisasjonen. 12. oktober 2019 skrev han på den åpne Facebook-siden til SIAN at politiet hadde kommet hjem til ham.

Ifølge Sivertsen var han hos politiet for «en samtale» dagen etter, uten at han var siktet for noe. Sivertsen beskriver samtalen med politiet slik:

Foto: Skjermbilde: Facebook

Innlandet politidistrikt ønsker verken å avkrefte eller bekrefte om de har vært i kontakt med Sivertsen slik han beskriver. Heller ikke Fredrik Lykken, som Sivertsen utpeker som den politibetjenten han var i kontakt med, vil kommentere saken.

– Jeg er nysgjerrig på å få vite det selv. Han fortalte meg aldri hva konkret jeg hadde skrevet som bekymret ham, skriver Sivertsen.

– Kommer du til å endre kommunikasjonen din på sosiale medier framover?

– Selvfølgelig. Jeg har jo plutselig fått et medansvar for en av Norges største Facebook-grupper, svarer Sivertsen.

Også andre administratorer og moderatorer i «Folkeopprøret mot klimahysteriet» har vært aktive i innvandringsfiendtlige og konspiratoriske Facebook-grupper.

I en tråd i en lukket Facebook-gruppe som handler om at artisten Stella Mwangi ble frikjent for promillekjøring og forulemping av offentlig tjenestemann, skriver en av administratorene i «Folkeopprøret» følgende:

– Det at hun er afrikaner har nok gitt henne en fordel i tillegg til at hun kunne dra radismekortet - merk. Det er kun «omvendte» rasister som gjør dette i tide og utide.

En av moderatorene i «Folkeopprøret» utmerker seg med et særlig høyt aktivitetsnivå i sosiale medier. Vedkommende har de siste årene vært svært aktiv i en anti-barnevernsgruppe på Facebook, og gjentatte ganger knyttet omsorgsovertagelser til Agenda 21.

Agenda 21 er egentlig en handlingsplan for økt innsats for miljø- og utviklingsspørsmål, som ble vedtatt på en FN-konferanse i 1992. I enkelte miljøer har det dannet seg konspirasjonsteorier rundt Agenda 21. Ifølge disse teoriene finnes det en verdensregjering som bruker klimapolitikk for å få kontroll over hele jordens befolkning.

Tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland tildeles gjerne en sentral rolle i Agenda 21, både blant norske og utenlandske konspirasjonsteoretikere. Et av målene med Agenda 21 påstås å være befolkningsreduksjon, noe moderatoren på «Folkeopprøret» også forfekter:

– Folkens, agenda 21 og Brundtland rapporten har som ønske og mål å kontrollere oss og redusere befolkning. Beste motstand er å få mest mulig barn som læres opp til motstand slik at tyrannene kan styrtes....med makt om nødvendig.

Faktisk.nos gjennomgang av innleggene til viser også følgende:

En av administratorene har spredd konspirasjonsteorier om vaksiner. Vedkommende bidro også til å spre desinformasjon om at koronaviruset covid-2019 ble patentert i 2015, og at en vaksine allerede finnes.

Sivertsen, én annen administrator samt flere av moderatorene har vært aktive i den sterkt islamfiendtlige Facebook-gruppen «Folkeavstemning mot islam FAMI».

En moderator har skrevet at innvandrere som mottar sosialhjelp ikke har tid til å jobbe fordi de skal «pleie investeringene sine i araberlandene».

En moderator har oppfordret til å stille Lan Marie Berg (MDG) for riksrett, og forsøkte å få medlemmene i en offentlig Facebook-gruppe med over 20 000 medlemmer med på å politianmelde henne for landssvik.

En moderator har skrevet at Abid Raja bør reise hjem til «sitt hjemland», og ga uttrykk for at IS-kvinnene i al-Hol i Syria ville bli bedre behandlet enn nordmenn som blir tatt for promillekjøring.

