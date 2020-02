Flyplassen på Gran Canaria åpnet igjen

Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste like over midnatt at alle flyplasser på Gran Canaria er åpnet igjen etter sandstormene i helga. Flyplassen på Tenerife er fortsatt stengt.

Det er likevel uklart når værfaste nordmenn på Kanariøyene får reise hjem igjen. Aena oppfordrer passasjerene til å sjekke med flyselskapene om status for flygningene deres.

Sør-Korea med flere døde av covid-19

Myndighetene i Sør-Korea melder om to til er døde og 161 flere er registrert smittede av det nye koronaviruset.

I alt er 763 personer nå registrert smittet av viruset mandag, det høyeste antallet utenfor Kina. Totalt er nå sju mennesker døde av sykdommen i landet.

150 flere døde av covid-19 i Kina

I alt 150 flere mennesker har omkommet som følge av det nye koronaviruset covid-19 det siste døgnet, melder kinesiske helsemyndigheter. Med de oppdaterte tallene har 2.592 personer omkommet som følge av viruset.

Søndag meldte helsemyndighetene om at 97 mennesker hadde omkommet.

Togtrafikk mellom Østerrike og Italia åpnet

Togtrafikken mellom Østerrike og Italia åpnet igjen søndag kveld etter at to passasjerer, som ble mistenkt for virussmitte, testet negativt på covid-19-viruset.

Toget med om lag 500 passasjerer på vei fra Venezia til München i Tyskland måtte vente med de to isolert i egen vogn til prøvesvarene var klare. De østerrikske statsbanene ÖBB stanset all togtrafikk til og fra Italia i flere timer.

Minnesota Wild tapte for St Louis Blues



Minnesota Wild hadde besøk av St. Louis Blues søndag kveld og tapte for tredje gang på rad mot dem, 1–4 denne gangen.

I motsetning til i de to foregående tapene, ble det ikke scoring på norske Mats Zuccarello denne gangen, kun ett skudd på mål for ham, som ikke gikk inn. Zuccarello fikk 15 minutter og 42 sekunder på isen for hjemmelaget søndag.

Norsk 15-åring vant stor Fortnite-turnering

Martin «MrSavage» Foss Andersen (15) vant 30.000 dollar med seier i finalen i Fortnite tredje dag av dataspillfestivalen Dreamhack Anaheim i California i USA søndag.

Ifølge e-sport-nettstedet ESTNN vant Foss Andersen fordi han spilte konsistent alle rundene gjennom, men ikke minst var han absolutt best da det gjaldt og havnet på 1.-plass i sisterunden i finalen.